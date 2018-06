Malyi/Mala holen Bronze

Tanzen Schwarz-Rot-Club-Paar bei „Hessischen“ vorne mit dabei

Darmstadt Bei den Hessenmeisterschaften in Darmstadt haben Dimitri Malyi und Lilia Mala vom Schwarz-Rot-Club Wetzlar die Bronzemedaille in den Lateinamerikanischen Tänzen der Senioren II-C-Klasse erreicht und sind in die B-Klasse aufgestiegen.

