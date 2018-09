Von André Bethke

Manchev trifft spät für Spitzenreiter

Fußball-A-Liga FC Steinbach behauptet sich in Überzahl nach 1:2-Rückstand noch mit 3:2

Limburg-Weilburg In der Fußball-A-Liga hat der FC Steinbach am Donnerstag die Tabellenführung durch einen späten Treffer von Deyan Manchev zum 3:2 in Seelbach verteidigt. Der TuS Waldernbach ließ beim 1:1 beim RSV Weyer II Federn.

