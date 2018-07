Von Jens Kauer

Fußball

Marc Debus schießt Angelburg mit sechs „Buden“ ins Endspiel

Fußball Silberg/Eisenhausen gewinnt Gruppen-Finale gegen Bottenhorn 2:1

Silberg Der FC Angelburg und die SG Silberg/Eisenhausen bestreiten am Sonntag ab 19.25 Uhr das Endspiel des Perf-Gansbach-Fußballturniers in Silberg. Der Angelburger Sieg gegen Hommertshausen fiel mit 8:0 genau so hoch aus wie nötig, um Roth/Simmersbach von Platz eins der Gruppe A zu verdrängen.

