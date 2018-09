Von Kim Görge und David Liebscher

Marcel Deis verhindert Pleite

Fußball-C-Liga SSV Wissenbach spielt 1:1

Dillenburg Dank Torwart Marcel Deis, der in Sechshelden einen Punkt „festhält“, bleibt der SSV Wissenbach an der Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga C. Auf Platz zwei klettert der VfL Fellerdilln II wegen der Nanzenbacher Niederlage in Fleisbach.

