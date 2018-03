Marco Tägl entscheidet den Krimi

Handball Bezirksliga A Männer

WETZLAR Turbulente Partie in Rechtenbach: In einem heiß umkämpften Derby in der Handball-Bezirksliga A der Männer hat die SGR in letzter Sekunde die Oberhand behalten und den TV Hüttenberg III mit 22:21 (14:15) niedergerungen.

