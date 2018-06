VON ANDRÉ BETHKE

Matchwinner heißt Tobias Uran

FUSSBALL-GRUPPENLIGA RSV Weyer siegt 2:1 bei Schuy-Debüt in Hausen

Diese beiden Kreisduelle in der Fußball-Gruppenliga hatten es in sich: Der RSV Weyer gewann beim Debüt von Andreas Schuy durch einen Treffer in der Nachspielzeit des zweifachen Torschützen Tobias Uran mit 2:1 bei der SG Hausen/Fussingen/Lahr. Und der FC Dorndorf kehrte nach dem 5:3-Erfolg gegen die SG Weinbachtal auf Platz eins zurück.

