Medenbach – Sinn/H.: Es kommt zum „Finale“

Fußball Relegation zur Kreisoberliga

Breitscheid/Sinn In der Aufstiegsrunde zur Fußball-Kreisoberliga West wollen der SSV Medenbach und die SG Sinn/Hörbach am Mittwoch um 19 Uhr Tatsachen schaffen. Der Sieger wird in der Kreisoberliga spielen, der Verlierer muss auf einen Mehraufstieg hoffen.

