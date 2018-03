Von Dieter Geßner

Mehr Quantität und Qualität

FUSSBALL Silberg/Eisenhausen geht mit größerem Kader in die zweite Kreisoberliga-Saison

SILBERG/EISENHAUSEN Ohne den Vier-Punkte-Abzug wäre die SG Silberg/Eisenhausen in der vergangenen Saison Siebter der Kreisoberliga Nord geworden, so musste der Aufsteiger bis zum Schluss zittern. Das will Spielertrainer Simon Fuhr nicht noch einmal erleben.

Copyright © mittelhessen.de 2015