Fußball-B-Liga

Meister im Torrausch

HINTERLAND Meister SSV Hörlen hat es in seinem vorerst letzten Spiel in der Fußball-B-Liga Biedenkopf noch einmal mächtig krachen lassen. Gegen den SSV Hommertshausen verabschiedete sich der Aufsteiger am Samstag mit einem 11:1-Schützenfest in die Sommerpause.

