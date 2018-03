Leichtathletik

Merbach verpasst DM-Finale knapp

Dortmund So gut wie nur möglich hat sich am Samstag die einzige heimische Starterin Julia Merbach (TSV KIrchhain) bei den 65. Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in der Dortmunder Helmut-Körning-Halle präsentiert.

