Von Christian Pomoja

Merenberg steht ohne Torwart da

Fußball-Kreisoberliga Müller fällt im Oberlahnderby aus / Zwölf Spiele an zwei Tagen

Limburg-Weilburg Zwölf Spiele stehen am Osterwochenende in der Fußball-Kreisoberliga auf dem Programm. Nach dem kompletten Spieltag am Samstag folgen Montag noch vier Partien.

