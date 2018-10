Merkenbach hat Chakravarthy dabei

Tischtennis Inder ist am Donnerstag eingetroffen

Herborn Die Titelvergabe in der Tischtennis-Bezirksliga führt über Vizemeister TTC Merkenbach – zumal der aktuelle Spitzenreiter in der Auswärtsbegegnung beim TV Braunfels III (Fr., 20.15 Uhr) und in der Heimpartie gegen den BC Nauborn (Sa., 18 Uhr) wieder auf Srivatsa Chakravarthy zurückgreifen kann.

