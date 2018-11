Merkenbach und Weidelbach feiern

TISCHTENNIS Pokalvorrundenspiele im Bezirk

HERBORN/HAIGER Das Tischtennis-Pokalvorrundenspiel in der der Bezirksliga hat der Merkenbach mit 4:1 gegen Runkel gewonnen und ist wie Nauborn und Braunfels II in der Endrunde dabei. In die Endrunde der Bezirksklasse zog Weidelbach dank eines 4:1-Sieges in Hirschhausen.

