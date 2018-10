Merkenbach weiter auf Titelkurs

Tischtennis Bezirksliga: Mit Spitzenspieler Srivatsa Chakravarthy siegt TTC in Braunfels und Nauborn

Dillenburg In den Reihen des TTC Merkenbach ist jetzt wieder Spitzenspieler Srivatsa Chakravarthy dabei, und mit ihm gewann die Mannschaft in der Tischtennis-Bezirksliga sowohl in Braunfels als auch gegen Nauborn.

Copyright © mittelhessen.de 2018