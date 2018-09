Merkenbach zittert sich zum Erfolg

Tischtennis Bezirksligist Bicken ist dem Heimsieg nahe

Dillenburg In der Tischtennis-Bezirksliga sind die Titelträume des TTC Merkenbach schon gestört worden. In Ehringshausen reichte es nur zu einem Unentschieden, und beim 9:7 in Bicken standen die Gastgeber bei 6:4 vor einem Heimerfolg.

