Michael Schmitz trifft und trifft

Fußball-Gruppenliga Derbysieg für RSV Würges / SV Elz torlos gegen SV Hadamar II

Limburg-Weilburg In der Fußball-Gruppenliga hat der RSV Weyer um den zehnfachen Torschützen Michael Schmitz die Tabellenspitze verteidigt. In den Kreisduellen gab es ein torloses Remis in Elz und einen Sieg für den RSV Würges gegen SG Kirberg/Ohren/Nauheim.

