Michi May macht’s

Fußball Haigerer Stadtmeisterschaft: Langenaubach schlägt Steinbach II

Haiger Erfolg und Misserfolg haben im Schlagerspiel der Haigerer Fußball-Stadtmeisterschaft in Fellerdilln am Mittwoch nah beieinander gelegen. Der SSV Langenaubach gewann in „Todesgruppe“ C das Duell mit dem TSV Steinbach II mit 1:0 (1:0).

Copyright © mittelhessen.de 2018