Mies gespielt, aber Spitzenreiter!

Gruppenliga

BSF Richtsberg-Marburg – TSF Heuchelheim 2:2 (2:1): Als Kevin Kaus die Gäste bereits in der vierten Spielminute in Führung gebracht hatte, deutete sich für den Aufsteiger aus Marburg das nächste Debakel an. Allerdings sorgte Dennis Lepper mit einem Traumtor aus 25 Metern für die Antwort (25.). Durch den Ausgleich kehrte bei den Unistädtern das Selbstvertrauen zurück, und Florent Raishtaj belohnte die Marburger Drangphase mit dem Treffer zum 2:1 (40.). Als kurze Zeit später Gästespieler Melih Kahveci für eine Tätlichkeit mit der roten Karte bestraft wurde, deutete alles auf einen Heimsieg hin. „Leider sind wir nach der Pause zu fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen“, erklärte der letztlich enttäuschte BSF-Trainer Mutlu Aksöz. Zwei Hochkaräter ließen seine Schützlinge umgehend nach Wideranpfiff liegen – auf der anderen Seite nutzten die dezimierten Heuchelheimer ihre zweite Chance zum zweiten Torerfolg: Kevin Kiesswetter schlenzte das Spielgerät von der Strafraumgrenze flach ins Eck zum 2:2-Endstand (74.).

BSF Richtsberg Marburg: Krawtschuk – Pllumaj, Alkan, Ghafury, Florent Raishtaj, Leonard Raishtaj, Lepper, Busch, Varlik, Abraham, Pozzi.

Heuchelheim: Kottek – Jost (70. Kaya), Baier, Klan, Christian Wagner, Rohde (46. Tejerina), Lotz, Kahveci, Mengeler (65. Kreiling), Kiesswetter, Kaus.

Schiedsrichter: Schwarz (Neuenstein) – Zuschauer: 30 – Tore: 0:1 Kaus (4.), 1:1 Lepper (25.), 2:1 Florent Raishtaj (40.), 2:2 Kiesswetter (74.) – rote Karte: Kahveci (42., Heuchelheim) wegen einer Tätlichkeit.

SpVgg. Leusel – VfB Wetter 2:1 (1:1): Marius Eifert brachte die Platzherren bereits nach 150 Sekunden in Front. Dabei profitierte der Leuseler Torjäger von einer abgefälschten Flanke, die Eifert vor die Füße fiel. Dogan Caliskan ließ das durchaus mögliche 2:0 der Platzherren knapp liegen (22.), auf der anderen Seite zeigte der Unparteiische nach einem Handspiel auf den Elfmeterpunkt. Jonas Braun verwandelte diesen sicher (27.). Nun war der VfB besser im Spiel, doch die Gäste hatten Pech, dass Max Schneidmüller in der 38. Minute nur den Pfosten traf. Leusels Schlussmann Tim Suntheim hatte seine Fingerspitzen wohl noch entscheidend am Ball. Erneut blieb Wetter das Glück verwehrt, als der Kopfball von Jonas Braun auf der Linie geklärt wurde (65.). In einer völlig offenen Begegnung hatten wiederum die Gastgeber Pech, dass der Schuss von Matthias Lutz in höchster Not geblockt wurde (75.). Als sich bereits beide Teams mit dem Remis abgefunden hatten schlug spät die Stunde von Eifert: In letzter Minute ließ der Goalgetter das Spielgerät zum 2:1 aus dem Gewühl im Netz zappeln.

Leusel: Suntheim – Pinheiro Da Cruz – Christoph Ruppel, Jäpel, Eifert (90. Rosengart), Lutz (90. Lerch), Celiksoy, Lukas Ruppel, Hohmann, Caliskan (46. Dickhaut), Boss.

Wetter: Diehl – Sakarya (80. Nehls), Braun, Schneidmüller, Drescher, Dempt, Gehrmann, Bettelhäuser, Toni Gleisner (83. Piergiorgio Zucca), Lutz (90. Lerch), Enrico Zucca.

Schiedsrichter: Noll (Büdingen) – Zuschauer: – Tore: 1:0 Eifert (3.), 1:1 Drescher (28., Foulelfmeter), 2:1 Eifert (90.).

Kreisoberliga Nord

FSV Cappel – TSV Röddenau 5:2 (3:2): Mit einem hart erkämpften Heimsieg festigte der Liganeuling seinen Nichtabstiegsplatz und verschärfte die Krisenstimmung beim Ex-Gruppenligisten. Dabei bot Röddenau eine durchaus ordentliche Leistung und ließ sich auch von einem 0:2-Rückstand nicht entmutigen. Marcel Jakobi köpfte bereits in der 4. Minute eine Flanke von Tim Elmshäuser zur Cappeler Führung ein, Daniel Bepperling baute diese per Direktabnahme nach Flanke Johannes Hahns aus (23.). Doch praktisch im Gegenzug nutzte Daniel Starck einen Abwehrschnitzer zum Anschlusstreffer (25.). Röddenau blieb am Drücker und durfte in der 38. Minute über den Ausgleich jubeln. Der an der Strafraumgrenze angespielte Markus Dippel zog zum Tor und ließ FSV-Keeper Kevin Kiel keine Chance. „Wir haben eine starke kämpferische Leistung gezeigt und die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, kommentiert FSV-Sprecher Ottmar Winter das erneute Führungstor der Heimelf kurz vor der Halbzeit. Bepperling setzte sich abermals im Sechzehner durch, scheitere zwar im ersten Versuch an Keeper Dean Schengel, doch der Nachschuss saß (44.). „Die Röddenauer haben eigentlich gut gespielt und angegriffen“, stellt Winter fest, „aber vor dem Tor waren sie einfach zu harmlos. Die haben so weit vorbei geschossen, die Bälle suchen wir jetzt noch“. Cappel war treffsicherer. Das 4:2 war eine feine Einzelleistung Johannes Hahns, der die Kugel über Schengel hinweg ins Tor lupfte (75.). Yannik Pohl schloss einen Alleingang zum Endstand ab (88.). (jpk)

B-Liga Biedenkopf

FC Türk Gücü Breidenbach II – SSV Endbach/ Günterod 1:3 (1:2): Auch der Ausfall von Goalgetter Niklas Jochen, der einen Unfall erlitten hat, trug zum „Katastrophenspiel“, so SSV-Trainer Hans-Otto Förster, bei: „Das war unsere bisher schlechteste Saisonleistung“. Türk Gücü lief mit vier Kreisoberliga-Cracks auf, zwei davon trafen: Sevki Emül verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:0 (26.). Nicht freuen konnte sich kurz darauf Sezgin Tökez: Der als Feldspieler eingesetzte Stammkeeper der „Ersten“ lenkte eine scharfe Hereingabe des Endbachers Sebastian Karl ins eigene Tor (32.). Karl war mit einem Rückpass auch Vorbereiter des SSV-Führungstreffers von Kevin Krenn (42.). „In der zweiten Halbzeit war Türk Gücü gleichwertig – mindestens“, kommentiert Förster die folgende mäßige Vorstellung des Titelanwärters, der nur noch einen Glanzpunkt setzte: Sascha Becker hämmerte den Ball aus 25 Metern zum Endstand unter die Latte (85.). (jpk)