Milic & Co. stehen zur Halbzeit vorn

Handball SG 58 Dillenburg strebt den Aufstieg an

Dillenburg Die Halbzeitmeisterschaft in der Tischtennis-Bezirksklasse Nord ist wie erwartet an die SG 58 Dillenburg gegangen. Den notwendigen Sieg erreichten Mario Milic & Co. durch das erwartete 9:1 in Fleisbach.

