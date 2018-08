Kreisligaspiel der Woche: SG Villmar/Aumenau – SG Taunus 0:2 (0:1)

Mit Derbysieg zur Tabellenführung

SG Villmar/Aumenau – SG Taunus 0:2 (0:1): Die Gäste aus Eisenbach/Haintchen übernahmen von Beginn an das Spiel und dominierten den ersten Durchgang. Die heimische SG fand überhaupt nicht ins Spiel und reagierte nur auf die Angriffe der Gäste. Eigene Chancen waren absolute Mangelware. So kam es wie es kommen musste: Nach einem gut vorgetragenen Angriff der SG Taunus erzielte Thilo Süßmann bereits in der 19. Minute zentral völlig freistehend aus sechs Metern das 0:1. In den letzten Minuten vor dem Seitenwechsel gestaltete die SG Villmar/Aumenau das Spiel etwas ausgeglichener, das war es aber auch schon. Nach dem Wechsel bemühte sich die Heimelf weiter und das Spiel war nun auch auf Augenhöhe. Die Gäste blieben aber stets gefährlich, während die Gastgeber sich weiterhin nicht wirklich gute Torchancen herausspielen konnten. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung der Heimelf auf der rechten Seite schnappten sich die Gäste das Spielgerät, spielten gekonnt schnell nach vorne und Marcel Jung schoss unhaltbar von der rechten Seite zur 0:2-Entscheidung ins lange Eck ein. Die SG Taunus präsentierte sich in sehr guter Form in Aumenau und entführte die Punkte verdient. „Die SG Villmar/Aumenau machte ihr bisher schwächstes Saisonspiel, kam nicht wirklich zu Torchancen über die gesamte Spielzeit und verlor das Derby gegen die Gäste zu Recht“, bilanzierte SG-Pressewart Thomas Scheu.

