Mit Rang drei geht es nach Österreich

Ski Alpiner Frühjahrspokal in Winterberg

Breitscheid/Winterberg Traditionell fand am vergangenen Wochenende mit dem Frühjahrspokal in Winterberg das letzte Skirennen der Saison in der Region statt. Melina Sophie Philipp aus Breitscheid wurde in ihrer Altersklasse K9 weiblich Dritte.

