Mit Remis können beide leben

(uh). Drei Teams liegen verlustpunktgleich in der Gruppe 1 der Tischtennis-Bezirksklasse an der Spitze: Villmar (9:6 in Haintchen), Edelsberg (9:7 gegen Löhnberg) und Hadamar (9:3 in Erbach). Dehrn II (9:0 gegen Dauborn) bleibt auf Tuchfühlung.