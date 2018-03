Von Nico Hartung

Mit Zeilsheim kommt ein echtes Kaliber

FUSSBALL Verbandsliga Mitte

Marburg-Biedenkopf Nach zuvor drei Niederlagen in Folge hat Fußball-Verbands-ligist FV Breidenbach mit dem 3:1 in Oberliederbach in die Erfolgsspur zurück gefunden. Am Sonntag (15 Uhr) stellt sich mit dem SV Zeilsheim aber ein noch stärkeres Team im Gunterstal-Stadion vor.

