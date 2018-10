Mit breiter Brust geht’s in die Kurpfalz

Handball HSG U 23 gastiert in Oftersheim

Wetzlar Mit der Euphorie von vier Siegen in Folge und dementsprechend großem Selbstvertrauen reisen die Drittliga-Handballer der HSG Wetzlar U 23 in die Kurpfalz. Dort gastiert der Aufsteiger am Samstag (19.30 Uhr, Nordstadthalle) bei der HG Oftersheim/Schwetzingen.

Copyright © mittelhessen.de 2018