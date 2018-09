VON HERBERT LENZ

"Mit so einer Hinrunde hatten wir nicht gerechnet"

FRAUENFUSSBALL Im sechsten Jahr ihres Bestehens steuert die SG Gansbachtal auf Kurs Richtung Gruppenliga-Meisterschaft

Im sechsten Jahr ihres Bestehens überwintert die SG Gansbachtal in der Frauenfußball-Gruppenliga auf dem Platz an der Sonne. Übermütig wird man in Gönnern, Lixfeld und Frechenhausen nicht, optimis-tisch aber blicken die Macher allemal in die Zukunft.

