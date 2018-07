Von René Weiss

Moritz braucht Regen und Rasen

Fußball Teams vor der neuen Saison: Keine Neuzugänge bei FC Waldbrunn / Teil 6

Limburg-Weilburg Das Tageblatt stellt in seiner Serie „Fußballteams vor der neuen Saison“ bis zum Rundenstart die heimischen Mannschaften ab Kreisoberliga aufwärts vor. Teil 6 nimmt den FC Waldbrunn in seinem zweiten Jahr in der Verbandsliga Mitte unter die Lupe.

