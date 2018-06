Nach dem Abpfiff kommt Blau-Weiß auf den Kopf

Fußball SSV Donsbach feiert den Aufstieg in die A-Liga

Dillenburg/Haiger Zweifel am Aufstieg in die Fußball-A-Liga Dillenburg haben die Spieler des SSV Donsbach dann doch keine gehabt. Sie besiegten den FC Eintracht Haiger am Sonntag im Relegationsrückspiel mit 7:0 (2:0).

