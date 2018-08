Tennis

Nach dem Sieg gibt es Leckeres

Dillenburg In der Tennis-Verbandsliga haben die Damen 40 des TC Sinn nach Ende der Sommerpause gleich in die Spur gefunden. Sie festigten Rang zwei. Schönbach/Mittenaar kassierte seine erste Niederlage, bleibt in seiner Gruppe aber vorn.

