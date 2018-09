Kreisligaspiel der Woche: TuS Drommershausen – SG Oberlahn II 1:2 (1:1)

Nadelstiche sitzen

TuS Drommershausen – SG Oberlahn II 1:2 (1:1): Nach der ersten Balleroberung des Spiels hätte Drommershausen in Führung gehen müssen, doch Andre Müller scheiterte im Eins-gegen-Eins an Torhüter Elias Eiffler. Müller stand dann wieder im Mittelpunkt, als ein an ihm verursachter Foulelfmeter vom Schiedsrichter wieder zurückgenommen wurde, nachdem er auf Nachfrage zugab, den Ball vorher mit der Hand mitgenommen zu haben (21.). Die spielerische Überlegenheit der Heimelf münzte Christoph Bender dann aber nach 23 Minuten in die Führung um. Doch Oberlahn II schlug durch den Ex-Drommershäuser Daniel Schmidt per Freistoß umgehend zum Ausgleich zurück (28.). Lautstark unterstützt von einer großen Wandergruppe des TV Kubach kämpften die Reservisten um jeden Meter und machten den TuS-Akteuren das Leben schwer. Denen fiel immer weniger ein, auch wenn das Übergewicht blieb. Aus einer stabilen Abwehr heraus setzte Oberlahn II die von Trainer Ilhan Toprak angekündigten Nadelstiche und hatte damit Erfolg. Roland Schurig traf zum 1:2 (65.). Drommershausen verstärkte seine Offensivbemühungen, doch Zählbares sprang für die bis dato ungeschlagene Elf von Trainer Peter Götz nicht mehr heraus. „Mit einem Unentschieden wären wir auch zufrieden gewesen, aber jetzt sind wir noch glücklicher“, freute sich Toprak über die aufgegangene Rechnung und ein Sieg für die Moral. Sein Kollege Peter Götz sprach von etwas Spielpech, weil ein vermeintliches Abseitstor nicht anerkannt wurde, sagte aber auch: „Ein auf Grund der starken kämpferischen Leistung verdienter Sieg für Oberlahn II, das mit Elias Eiffler einen guten Torhüter hatte.“

