Neue Indoor-Anlage geht in Betrieb

Golf Software holt ab Samstag weltbekannte Kurse auf die Wand / Trainingsmöglichkeit für den Winter

Dillenburg Am Samstag um 15 Uhr ist es soweit: Der Golfclub Dillenburg wird anlässlich seines Erlebnistages die neue Indoor-Anlage auf dem Altscheid mit zwei elektronischen Golf-Simulatoren in Betrieb nehmen. Die neue Anlage kann am Samstag von jedermann ausprobiert werden.

Copyright © mittelhessen.de 2018