Neue Liga, neues Ziel: drin bleiben!

Handball Hinterländer Männer wollen sich als Aufsteiger in der Berzirksliga B beweisen

Hinterland Im Jahr zuvor in der Relegation gescheitert, haben sich den Handballer der HSG Hinterland 2017/18 mit 20 Siegen in 20 Spielen den Titel geholt. Nun sind die Blicke gebannt auf am Wochenende beginnenden Saison in der Bezirksliga B gerichtet.

