Neun Tore für den Klassenerhalt

Fußball C-Junioren-Gruppenliga: Eintracht Wetzlar verschafft sich mit zwei Siegen Luft

Wetzlar In der Fußball-C-Junioren-Gruppenliga hat Eintracht Wetzlar mit zwei Siegen den Sprung aus der Abstiegszone geschafft: Nach dem 5:0 (2:0) am Donnerstag gegen den JFV Weimar/Lahn gewannen die Domstädter am Samstag mit 4:0 (1:0) bei der SG Ehringshausen.

