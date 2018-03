Neunmal Gold am Wörthersee

SCHWIMMEN Schäfer, Seiler, Becker und Blanco-Gonzalez gewinnen bei den United World Games

KLAGENFURT Für die 20 Schwimmer des TV Wetzlar war die Teilnahme an den United World Games in Klagenfurt nicht nur ein tolles Erlebnis. Mit neun Goldmedaillen, 19 zweiten und 17 dritten Plätzen schnitten sie am Wörthersee auch sportlich prima ab.

