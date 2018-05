Fußball

Nichts zu holen für Fleisbach

Dillenburg Drei Fußball-Gruppenligaspiele standen am Mittwochabend auf dem Programm. Die Frauen des TSV Fleisbach kamen in Naunheim unter die Räder. Während die B-Junioren des JFV FC Aar in Gießen verloren, setzte sich die C-Jugend der JSG Eschenburg im Hinterland durch.

