Niederbrechen II hat mehr Drang zum Tor

FUSSBALL 2:0-Auswärtssieg beim SC Offheim II

LIMBURG-WEILBURG In der Fußball-B-Liga hat der FCA Niederbrechen II am Mittwochabend einen verdienten Auswärtssieg eingefahren. Beim SC Offheim II stand am Ende ein 2:0-Erfolg zu Buche.

Copyright © mittelhessen.de 2016