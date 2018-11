Nullnummer im Kreisoberliga-Spitzenspiel

Mit dem selben Ergebnis setzte sicz Eintracht Haiger in der B-Liga beim der SG Obere Dill durch.

Kreisoberliga

SSC Burg – SG Eschenburg 0:0: Wenn auch ohne Treffer wurde es die erwartet hochklassige Kreisoberliga-Partie mit viel läuferischem Aufwand beiderseits. Vor 150 Zuschauern blieben Torchancen jedoch in beiden Strafräumen Mangelware, so dass sich die Angriffsreihen mit Versuchen aus der zweiten Reihe probierten. So versuchte es etwa Burgs Goalgetter Steffen Schneider nach 25 Minuten mit einem Distanzschuss, der aber für Gästekeeper Pascal Theiß keine Gefahr darstellte. Wenige Zeigerumdrehungen später tat es Mangnus Fiedler (30.) seinem Mitspieler gleich, doch erneut behielt Theiß die Oberhand. Auf der anderen Seite hatte Yannic Koch im zweiten Durchgang den 1:0-Treffer auf dem Fuß, der Ball streifte allerdings hauchdünn am Außenpfosten vorbei. Am Ende war es ein Duell auf Augenhöhe, das zwar in einem torlosen, aber verdienten Remis endete.

Burg: Reinschmidt - Y. Hardt (71. Horschitz), Mankel, C. Herrmann (63. Becker), Fiedler, Metz, Schneider, Merkardt, Diebel. Lang, Göbel. - Trainer: Steffen Hardt.

Eschenburg: P. Theiß - Mengers, Hofmann (84. R. Kraus), R. Bögel, Nickel, Heinz, Koch, Dorndorf, T. Klingelhöfer (63. Kilian), Claes, N. Kraus (59. Horch). - Trainer: Torsten Opitz.

Schiedsrichter: Franz (Haiger) – Zuschauer: 150.

A-Liga

SSV Guntersdorf – SSG Breitscheid 1:2 (1:2): Breitscheid kam direkt mit Druck ins Spiel, SSV-Keeper Sebastian Heinrich vereitelte aber schon nach wenigen Sekunden den frühen Guntersdorfer Rückstand. Gegen Eduard Reimer (12.) war der Schlussmann aber chancenlos. Der Gegentreffer weckte die Heimelf, diese spielte in der Folge mutig nach vorne, ließ aber beste Chancen ungenutzt liegen. Stattdessen erhöhte Marco Reh nach einer halben Stunde für die Gäste. SSV-Spielertrainer Marius Löhr (40.) verkürzte noch vor dem Seitenwechsel auf 1:2. Zu Beginn des zweiten Durchgangs schnupperte Guntersdorf erneut am Ausgleich, ließ im letzten Angriffsdrittel aber die letzte Konsequenz vermissen. Da auch Breitscheid die Vorentscheidung nicht gelang, und Nils Weis in der Nachspielzeit zweimal für die Platzherren scheiterte, gingen die Punkte an die Gäste. - Reserven: abgesagt.

B-Liga

SG Obere Dill – FC Eintracht Haiger 1:2 (1:2): Kim Dylus (14.) brachte die Gäste nach einem Eckball früh in Front, nur zehn Minuten später erhöhte Joannis Arabatzis per Distanzschuss auf 2:0. Die Platzherren mussten sich kurz schütteln, kamen aber dank Tino Faulhammer (36.) noch vor dem Pausenpfiff zum Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang drang die Heimelf auf den Ausgleich, brachte aber das Kunststück fertig, gleich mehrere Großchancen fahrlässig zu vergeben. So entführten die Gäste am Ende die drei Zähler. (dav)