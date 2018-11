Von Lena Brandenburger

Nun geht es in Fleisbach rund

Fußball Sinn/Hörbach empfängt den SSV Dillenburg zum A-Liga-Topspiel

Dillenburg Wer fängt in der Fußball-A-Liga Dillenburg den enteilten SSV Dillenburg ein? Der Tabellenfünfte SG Sinn/Hörbach ruft „Hier!“ und will am Sonntag ab 14.45 Uhr in Fleisbach alles für einen Heimsieg tun.

