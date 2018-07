Schießen

Nur der Meister setzt sich ab

Dillenburg Die Sportpistolenschützen aus Herbornseelbach geraten gegen Ende der Bezirksliga-Runde trotz ihres dritten Saisonsieges in Abstiegsnot. Selbst der Tabellenzweite Langenaubach muss trotz eines Erfolges zittern. So eng geht es in der Tabelle zu.

