Nur die VfB-Damen fahren Punkte ein

Handball Driedorfer Derbyerfolg in Biskirchen

Dillenburg Die Handballer der HSG Eibelshausen/Ewersbach rutschen in der Bezirksliga A auf den letzten Platz ab. Die Driedorfer Männer verlieren in der Bezirksliga B auswärts erneut. Nur die VfB-Damen holen in der Bezirksliga B einen Derbysieg.

