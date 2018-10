Oberbiel will den Tabellendritten ärgern

Fussball Kreisoberliga: SGO gastiert bei der SG Eschenburg

Wetzlar Am 15. Spieltag der Fußball-Kreisoberliga West gastiert die SG Oberbiel am Sonntag (15 Uhr) in Eibelshausen bei der SG Eschenburg. Die SGO will dem Tabellendritten ein Bein stellen.

