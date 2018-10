Oberndorf bleibt auf Titelkurs

Tischtennis TVO siegt 9:4 im Spitzenspiel

Wetzlar Im Spitzenspiel der Tischtennis Bezirksoberliga hat sich der TV Oberndorf mit 9:4 in Oberbrechen durchgesetzt und steuert weiter auf Meisterschaftskurs. Der TV Braunfels II festigte seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte durch Siege in Niederselters und Frohnhausen.

