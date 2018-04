Von Sven Jessen

Oberscheld meldet sich zurück

Fußball A-Ligist spielt beim 5:1 über den Tabellenzweiten Medenbach eine perfekte Halbzeit

Dillenburg Wer orientiert sich in der Fußball-A-Liga Dillenburg neben Spitzenreiter SSV Sechshelden ernsthaft in Richtung Kreisoberliga? Der SV Oberscheld hob am Sonntag beim 5:1 über den Tabellenzweiten SSV Medenbach den Finger. Auch der SSV Dillenburg meldete Ansprüche an.

