Von Jens Kauer, Kim Görge und Saskia Mann

Ortmüller schießt GSC zum Sieg

Fußball Kreisoberliga: Gladenbach 1:0 in Röddenau / Silberg/Eisenhausen 1:1 in Erksdorf

Marburg-Biedenkopf Der SC Gladenbach hat am Sonntag mit dem 1:0 in Röddenau den zweiten Sieg in Folge gefeiert und ist als Fünfter nun das bestplatzierte Hinterländer Team. Die SG Silberg/Eisenhausen erstritt am Samstag in Erksdorf mit 1:1 einen Punkt.

