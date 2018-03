(cw) Da sage einer, der "Tatort" läuft am Sonntag ab 20.15 Uhr. Der "Tatort" gestern beim 30:29-Sieg der HSG Eibelshausen/Ewersbach in der Handball-Oberliga der Frauen gegen die HSG Bensheim/Auerbach II war mindestens genau so spannend.