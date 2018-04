Von Manuel Kapp

Partie in Waldhausen dauert nur 45 Minuten

Fußball-C-Liga Spielabbruch nach zwei roten Karten in Gruppe 1 / In Gruppe 2 wechselt die Tabellenführung

Limburg-Weilburg In der Gruppe 1 der Fußball-C-Liga ist die Partie des TuS Waldhausen gegen den SC Offheim II nach zwei roten Karten beim Stand von 1:2 nach der Pause nicht mehr angepfiffen worden. In der Gruppe 2 setzte sich die SG Ahlbach/Oberweyer II an die Tabellenspitze.

