Von Manuel Kapp

Partie in zehn Minuten gedreht

Fußball-Kreisoberliga SV Mengerskirchen besiegt TuS Obertiefenbach mit 3:1

Limburg-Weilburg In der Fußball-Kreisoberliga hat der SV Mengerskirchen die Partie gegen den TuS Obertiefenbach dank dreier Treffer in zehn Minuten gedreht. Am Ende stand es 3:1. Das Führungsduo SV Elz und TSG Oberbrechen musste sich mit einem Punkt begnügen.

