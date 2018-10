Von Florian Jäger

Paukenschlag in Gräveneck

Fußball-A-Liga Dauborn/Neesbach geht 1:7 unter / Waldernbach übernimmt Spitze

Limburg-Weilburg In der Fußball-A-Liga hat sich der TuS Waldernbach nach einem offenen Schlagabtausch mit Bad Camberg vorerst an die Tabellenspitze gesetzt. Aufstiegsanwärter FSG Dauborn/ Neesbach kassierte in Gräveneck hingegen eine herbe 1:7-Klatsche.

