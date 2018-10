Von Manuel Kapp

Pleitenserie hält auch gegen Schlusslicht an

Fußball RSV Weyer verliert Kreisduell mit 2:3

Limburg-Weilburg In der Fußball-Gruppenliga hat der RSV Weyer am Donnerstagabend die vierte Niederlage in Folge kassiert. Im Kreisduell gegen die SG Kirberg/Ohren/ Nauheim hieß es 2:3. Der entscheidende Treffer gelang Nico Mantel in der Nachspielzeit.

