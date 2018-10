Frauenfußball

Pohlheim kommt nach Lixfeld

Hinterland Die heimischen Vertreter in der Frauenfußball-Gruppenliga spielen am Samstag allesamt daheim. Die schwerste Aufgabe kommt dabei ohne Frage der SG Gansbachtal zu, die im Gipfeltreffen in Lixfeld den Herbstmeister Pohlheim zu Gast hat.

