Von Volkmar Köhler

Prädikat meisterlich

Handball HSG Wetzlar holt sich nach dem 25:20 bei der SG Kleenheim den Oberliga-Titel

Langgöns-Oberkleen Die HSG Wetzlar U 23 hat eindrucksvoll ihre Vormachtstellung in der Handball-Oberliga der Männer bestätigt und sich am Freitagabend im Derby bei der SG Kleenheim mit einem 25:20 (15:7) die Meisterschaft und den Aufstieg in die 3. Liga gesichert.

